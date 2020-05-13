Мэр Днепра будет просить правительство о запуске общественного транспорта

Мэр Днепра Борис вместе с городскими головами других городов намерен требовать от Кабинета министров Украины возобновить работу общественного транспорта с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.
«Какой смысл было нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно. Прежде всего — покупатели. Единственное, что мы можем сейчас сделать для вас с другими мэрами — требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий», — заявил Филатов в своем видеообращении, опубликованном на Youtube-канале в среду.
Он добавил, что на сегодняшний день своими действиями правительство дает местному самоуправлению возможность только усиливать, а не смягчать карантин, тем самым перекладывая на мэров свою политическую ответственность.
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