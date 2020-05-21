Три министра отправились спасать Черновицкую область от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг побывают с рабочей поездкой в Черновицкой области.
«Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения», — сказал Степанов на брифинге в четверг утром.
Он отметил, что Черновицкая область больше других страдает от коронавируса. «На сегодняшнее утро из 19 706 больных 2842 человека заболели именно в Черновицкой области», — пояснил глава Минздрава.
Степанов добавил, что для него важно на месте оценить ситуацию, пообщаться с врачами, определить, какая нужна помощь.
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