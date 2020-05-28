«Укрзализныця» готова запустить с 1 июня 42 поезда

АО «Укрзализныця» технически готова начать пассажирское сообщение и к запуску с 1 июня готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено, заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале в четверг.

Он отметил, что когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение относительно возможности послабления карантина и возобновления сообщения.

«К настоящему времени есть решения областных комиссий о возобновлении сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесский, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей разрешили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решения дополнительно на протяжении 28-30 мая», — сообщил министр.

Кроме того, Криклий добавил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней от даты отправления, а не за 45-60, как это было раньше.