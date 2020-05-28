Более 13 млн абонентов Киевстар пользуются 4G смартфонами

По итогам первого квартала 2020 года количество абонентов Киевстар с 4G-смартфонами увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Если в прошлом году их было всего 9,1 млн, то сейчас уже более 13 млн. Всего же смартфонов в сети оператора за год стало больше на 13% — свыше 16,2 млн.
За прошлый год расположения брендов в рейтинге 4G-смартфонов не изменилось. Но абоненты Киевстар начали чуть больше пользоваться смартфонами от Xiaomi и Samsung, и наоборот — меньше смартфонами Meizu. Сейчас распределение между основными брендами в процентном соотношении выглядит так:
1. Xiaomi — 32% всех 4G-смартфонов в сети Киевстар;
2. Samsung — 24%;
3. Apple — 14%;
4. Huawei — 12%;
5. Meizu — 5%.
Рост количества абонентов с 4G-смартфонами связан с активным расширением покрытия скоростного мобильного интернета, считают в компании.
При этом там отмечают, что смартфонов с поддержкой 5G в сети Киевстар в конце первого квартала было лишь чуть более 1000 единиц. Самой популярной моделью стал Galaxy S20 Ultra 5G.
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