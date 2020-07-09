«Киевстар» и «Vodafone Украина» договорились поделиться сетями ради развития 4G в селах и на дорогах

Меморандум о намерениях совместного использования пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей подписали мобильные операторы компании «Киевстар» и «Vodafone Украина».
Согласно общему пресс-релизу компаний в четверг, совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры позволит сторонам ускорить разворачивание сетей 4G в сельской местности и на автодорогах.
Указанный меморандум учитывает использование не только каналов связи, но и базовых станций, а также другого оборудования. Кооперация при использовании телеком-инфраструктуры даст возможность операторам избегать дублирования в процессе строительства сетей, что позволит ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE для абонентов, проживающих в малонаселенных районах.
Сейчас «Киевстар» и «Vodafone Украина» определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для совместного использования инфраструктуры. Операторы планируют приступить к практической реализации меморандума в ноябре-декабре 2020 года после согласования проекта государственными органами.
Меморандум открыт для всех игроков, которые хотят развивать новые мобильные технологии на взаимовыгодных условиях.
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