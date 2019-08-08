Войти
Зеленский хочет вместе с Турцией надавить на Россию
дружба народов
Зеленский хочет вместе с Турцией надавить на Россию
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США
соседи
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

связь
RSS

Ведущие мобильные операторы договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

336
Ведущие мобильные операторы договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

Мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell договорились о перераспределении радиочастот (РЧР) в диапазоне 900 МГц для обеспечения эффективного использования РЧР каждым.

Как сообщается на станице Офиса эффективного регулирования (BRDO) в Facebook, следующим этапом будет согласование регионального распределения радиочастот и предоставление на рассмотрение и утверждение на государственном уровне.

«Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G почти для 100% населения Украины, независимо от места проживания», — отмечает BRDO.

Как сообщалось, ранее НКРСИ предложила «Киевстару» и «Интертелекому» сдать «излишек» радиочастот в полосе 900 МГц.

«Киевстар» готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен «делить все поровну».

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот, а в компании lifecell заявляют, что в условиях внедрения новой технологии руководствоваться терминологией «нагрузка на абонента» не совсем корректно и настаивают на равных долях спектра.

Читайте также: Экс-президент Киргизстана Атамбаев лично отстреливался при попытке его задержания спецназовцами

Ранее президент Владимир Зеленский постановил до августа высвободить «цифровой дивиденд», до октября — устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G.

мобильная связь, Киевстар, lifecell, Vodafone, 3G, 4G, частота
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 августа 2019
Среда, 7 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016