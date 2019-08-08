Ведущие мобильные операторы договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

Мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell договорились о перераспределении радиочастот (РЧР) в диапазоне 900 МГц для обеспечения эффективного использования РЧР каждым.
Как сообщается на станице Офиса эффективного регулирования (BRDO) в Facebook, следующим этапом будет согласование регионального распределения радиочастот и предоставление на рассмотрение и утверждение на государственном уровне.
«Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G почти для 100% населения Украины, независимо от места проживания», — отмечает BRDO.
Как сообщалось, ранее НКРСИ предложила «Киевстару» и «Интертелекому» сдать «излишек» радиочастот в полосе 900 МГц.
«Киевстар» готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен «делить все поровну».
Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот, а в компании lifecell заявляют, что в условиях внедрения новой технологии руководствоваться терминологией «нагрузка на абонента» не совсем корректно и настаивают на равных долях спектра.
Ранее президент Владимир Зеленский постановил до августа высвободить «цифровой дивиденд», до октября — устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G.
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