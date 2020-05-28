В Мариуполе осудили мужчину, повоевавшего и за ВСУ, и за боевиков

В Мариуполе Орджоникидзевский райсуд приговорил к 6,6 годам заключения мужчину, который сперва воевал за боевиков, а потом перешел на сторону ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«Суд установил, что в июле 2014 года уроженец г. Кривой Рог по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и до апреля 2015 года воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе города Миусинск, Дебальцево, Фащовка и в Старобешевском районе, — пояснили в прокуратуре. — Весной 2016 года мужчина, изменив свои политические предпочтения и пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов НВФ, вступил в состав одного из подразделений ВСУ и в течение 1 года принимал участие в вооруженных противостояниях с бывшими «собратьями».
Пресслужба заявила, что факт «изменения предпочтений» на пользу Украины и искреннее раскаяние и содействие в раскрытии преступления подсудимого учитывались при вынесении приговора, поскольку санкция ч. 1 ст. 258-3 УКУ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016