В Мариуполе осудили мужчину, повоевавшего и за ВСУ, и за боевиков

В Мариуполе Орджоникидзевский райсуд приговорил к 6,6 годам заключения мужчину, который сперва воевал за боевиков, а потом перешел на сторону ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Суд установил, что в июле 2014 года уроженец г. Кривой Рог по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и до апреля 2015 года воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе города Миусинск, Дебальцево, Фащовка и в Старобешевском районе, — пояснили в прокуратуре. — Весной 2016 года мужчина, изменив свои политические предпочтения и пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов НВФ, вступил в состав одного из подразделений ВСУ и в течение 1 года принимал участие в вооруженных противостояниях с бывшими «собратьями».

Пресслужба заявила, что факт «изменения предпочтений» на пользу Украины и искреннее раскаяние и содействие в раскрытии преступления подсудимого учитывались при вынесении приговора, поскольку санкция ч. 1 ст. 258-3 УКУ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.