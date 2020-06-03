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Юрист сообщил о манипуляциях на сайте петиций президенту

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Юрист сообщил о манипуляциях на сайте петиций президенту

Юрист Ростислав Попович считает, что в Офисе президента манипулируют петициями, которые подают граждане на имя главы государства. Об этом он написал у себя на странице в Facebook, приведя как пример собственную петицию, которую он подавал по теме выборов в столице.

«Очень странные дела происходят в Офисе Президента. 27 мая я отправил в этот орган петицию к Президенту Зеленскому о необходимости обеспечить честные и конкурентные выборы в Киеве... Согласно правилам, разработанным Офисом Президента, моя петиция должна быть опубликована в течение двух дней или возвращена мне с объяснением причин. В пятницу, 29 мая, петиция опубликована не была. Не была она опубликована и в понедельник, 1 июня. Сегодня утром, то есть 3 июня, не дождавшись ни публикации петиции, ни письма из Офиса Президента с указанием причин, по которым она не может быть опубликована, я принялся составлять иск с требованием обязать Офис Президента опубликовать петицию. Днем выяснилось, что петиция все же опубликована. Дата публикации указана 28 мая, что неправда, так как я проверял сайт каждый день. Это еще не все. На сайте Офиса Президента, кроме моей петиции от 28 мая 2020 года № 22/097246-еп (https://petition.president.gov.ua/petition/97246), размещена полностью идентичная по содержанию петиция от 28 мая 2020 года № 22/097160-еп (https://petition.president.gov.ua/petition/97160), которую зарегистрировал некий Виталий Зарицкий», — рассказал он.

«Как у юриста, у меня нет соображений, зачем сотрудникам Офиса Президента понадобилось прибегать к таким глупым махинациям», — добавил он.

Напомним, что провести праймериз среди кандидатов в мэры Киева от «Слуги народа» ранее обещал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время в СМИ неоднократно сообщалось о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак хотел бы сам определить кандидата, который будет оппонировать нынешнему руководителю столицы Виталию Кличко.

местные выборы, петиции, Офис президента
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