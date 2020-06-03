Лукашенко отправил в отставку все правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.
«Президент принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ подписан», — заявили в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».
В среду Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.
Как сообщалось, 25 мая Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года.
Позднее он подтвердил свои планы. «Я об этом (смене правительства) говорил и это сделаю», — заявил президент, добавив, что в ближайшее время он назначит исполняющего обязанности премьер-министра.
Ранее Лукашенко пояснял, что «мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов». По его словам, такой прием используется для повышения доверия избирателей: «А то, что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь».
Нынешний состав правительства действует с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса после того, как Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию одного из районов.
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