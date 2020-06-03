Зеленский о борьбе с контрабандой: переживем без кофе, лосося или хамона

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года «штормить» страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно, на примере ситуации с Закарпатской областью.

«На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные элиты или другие элиты. Покупают, или запугивают, раньше их даже могли „похоронить“ там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека, который был вторым, третьим в Службе безопасности Украины, человека, которого боятся, по фамилии Петров. Человека, которой стороной обходят местные крупные контрабандисты», — сказал он на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что сработала операция нового главы Закарпатской ОГА, в результате которой остановили «обычных нормальных» украинцев, которые сказали, что они «20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут», а теперь им это делать не дают: «Та мы сейчас тут тебе покажем!» — «Показывайте». И была большая очередь. Они договорились, автобусы между собой, что «у вас завтра ничего не будет», никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого, «если вы не будете нас пропускать по $500».

«А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, на Одесчине. И сплошь и рядом — контрабанда. Так она так и есть, и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска — на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? „Потому что вы вас тут сейчас разнесем“. Вот что происходило на Закарпатье», — рассказал он.

По словам Зеленского, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин «заговорщиков», а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.

«И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они „штормить“ эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать», — заявил президент.