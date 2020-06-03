Войти
Трамп снова выступил за присутствие России на встрече G7
дружба народов
Трамп снова выступил за присутствие России на встрече G7
Премьер внес в Раду представления на новых министров
кадры
Премьер внес в Раду представления на новых министров

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Зеленский о борьбе с контрабандой: переживем без кофе, лосося или хамона

990
Зеленский о борьбе с контрабандой: переживем без кофе, лосося или хамона

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года «штормить» страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно, на примере ситуации с Закарпатской областью.

«На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные элиты или другие элиты. Покупают, или запугивают, раньше их даже могли „похоронить“ там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека, который был вторым, третьим в Службе безопасности Украины, человека, которого боятся, по фамилии Петров. Человека, которой стороной обходят местные крупные контрабандисты», — сказал он на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что сработала операция нового главы Закарпатской ОГА, в результате которой остановили «обычных нормальных» украинцев, которые сказали, что они «20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут», а теперь им это делать не дают: «Та мы сейчас тут тебе покажем!» — «Показывайте». И была большая очередь. Они договорились, автобусы между собой, что «у вас завтра ничего не будет», никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого, «если вы не будете нас пропускать по $500».

«А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, на Одесчине. И сплошь и рядом — контрабанда. Так она так и есть, и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска — на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? „Потому что вы вас тут сейчас разнесем“. Вот что происходило на Закарпатье», — рассказал он.

Читайте также: Юрист сообщил о манипуляциях на сайте петиций президенту

По словам Зеленского, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин «заговорщиков», а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.

«И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они „штормить“ эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать», — заявил президент.

контрабанда, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016