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Токийская Олимпиада может пройти в упрощенном формате

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Токийская Олимпиада может пройти в упрощенном формате

Губернатор Токио Юрико Коике заявила, что при подготовке к Олимпиаде, которая намечена на лето 2021 года, организаторы из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции могут упростить ее формат. Об этом сообщает Reuters.

«Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр требует понимания со стороны токийцев и всех граждан Японии. Не исключено, что для этого нужно будет рационализировать и упростить формат соревнований», — заявила Коике.

Губернатор не уточнила, о каких упрощений может идти речь, но отметила, что подобные дискуссии необходимы.

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве и оргкомитете Олимпиады сообщила, что зрителей могут обязать проводить ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции. Также может быть ограничено передвижение спортсменов в олимпийской деревне.

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В конце мая президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году. По его словам, премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает следующее лето последним вариантом для проведения Игр.

В марте Абэ и Бах провели переговоры, по итогам которых было объявлено о невозможности организовать летние Игры в Токио в 2020 году. Олимпиаду перенесли на следующий год. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Токио, Олимпиада-2020
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