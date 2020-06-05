В США планируют получить вакцину от коронавируса до конца года

Одна или несколько вакцин от нового коронавируса будут готовы в США до конца нынешнего года. Об этом сообщил в четверг директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, выступая на слушаниях в подкомитете по труду, здравоохранению и социальным службам, образованию и связанным с ними госучреждениями комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
Он напомнил, что процесс разработки вакцины в стране курируют министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, а также министр обороны Марк Эспер, чье ведомство будет заниматься ее распространением. «Ппроцесс идет быстро. По моим прогнозам, до конца года у нас будет готова одна или несколько вакцин от COVID-19», — отметил Редфилд. По его словам, ЦКПЗ занимается разработкой тест-системы, способной выявлять коронавирус, а также отличать его от гриппа, который имеет схожие симптомы.
Ранее президент США Дональд Трамп, а также Эспер неоднократно заявляли о том, что вакцина будет готова к концу года.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 108 тыс. человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016