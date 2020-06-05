В США планируют получить вакцину от коронавируса до конца года

Одна или несколько вакцин от нового коронавируса будут готовы в США до конца нынешнего года. Об этом сообщил в четверг директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, выступая на слушаниях в подкомитете по труду, здравоохранению и социальным службам, образованию и связанным с ними госучреждениями комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Он напомнил, что процесс разработки вакцины в стране курируют министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, а также министр обороны Марк Эспер, чье ведомство будет заниматься ее распространением. «Ппроцесс идет быстро. По моим прогнозам, до конца года у нас будет готова одна или несколько вакцин от COVID-19», — отметил Редфилд. По его словам, ЦКПЗ занимается разработкой тест-системы, способной выявлять коронавирус, а также отличать его от гриппа, который имеет схожие симптомы.

Ранее президент США Дональд Трамп, а также Эспер неоднократно заявляли о том, что вакцина будет готова к концу года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 108 тыс. человек.