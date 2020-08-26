В Белом доме заявили, что не стали бы использовать российскую вакцину от коронавируса

Администрация США не стала бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил в среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico, которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания.
"Мы не будем принимать результаты иностранных испытаний от России. …У нас есть протоколы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться. ...Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. ...Вы не можете идти в обход правил. ...Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину", - сказал Медоуз.
При этом он отметил, что с оптимизмом надеется на то, что американская вакцина может быть готова уже к осени текущего года.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". При этом многие страны мира уже высказали сомнения в ее безопасности и эффективности.
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