В Украине за сутки снова зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, на 5 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25964 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1093 случая;

Волынская область — 1008 случаев;

Днепропетровская область — 960 случаев;

Донецкая область — 195 случаев;

Житомирская область — 855 случаев;

Закарпатская область — 1280 случаев;

Запорожская область — 477 случаев;

Ивано-Франковская область — 1507 случаев;

Кировоградская область — 538 случаев;

г. Киев — 3292 случая;

Киевская область — 1711 случаев;

Львовская область — 1988 случаев;

Луганская область — 51 случай;

Николаевская область — 307 случаев;

Одесская область — 970 случаев;

Полтавская область — 272 случая;

Ровенская область — 1962 случая;

Сумская область — 188 случаев;

Тернопольская область — 1233 случая;

Харьковская область — 1196 случаев;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 501 случай;

Черновицкая область — 3519 случаев;

Черкасская область — 432 случая;

Черниговская область — 250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 63343 сообщения о подозрении на COVID-19.