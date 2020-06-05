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В Украине за сутки снова зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки снова зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, на 5 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25964 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1093 случая;
Волынская область — 1008 случаев;
Днепропетровская область — 960 случаев;
Донецкая область — 195 случаев;
Житомирская область — 855 случаев;
Закарпатская область — 1280 случаев;
Запорожская область — 477 случаев;
Ивано-Франковская область — 1507 случаев;
Кировоградская область — 538 случаев;
г. Киев — 3292 случая;
Киевская область — 1711 случаев;
Львовская область — 1988 случаев;
Луганская область — 51 случай;
Николаевская область — 307 случаев;
Одесская область — 970 случаев;
Полтавская область — 272 случая;
Ровенская область — 1962 случая;
Сумская область — 188 случаев;
Тернопольская область — 1233 случая;
Харьковская область — 1196 случаев;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 501 случай;
Черновицкая область — 3519 случаев;
Черкасская область — 432 случая;
Черниговская область — 250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 63343 сообщения о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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