Более 4 млн американцев уже получили первую дозу вакцины от коронавируса

В США более 4 млн человек уже сделали первую инъекцию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Речь идет о препаратах от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. На 2 января первую инъекцию двухкомпонентных вакцин получили 4 млн 225 тыс. американцев. Всего по медицинским учреждениям и прививочным центрам распределено уже более 13 млн доз вакцин.
Больше всего жителей привились в наиболее населенных штатах: Калифорнии (412 тыс.), Техасе (337 тыс.), Флориде (246 тыс.) и Нью-Йорке (236 тыс.). Меньше всего инъекций сделали в Вайоминге (7,5 тыс.) и округе Колумбия (15 тыс.).
Вакцинация от COVID-19 в США началась в середине декабря после того, как препарат совместного производства Pfizer/BioNTech получил государственную регистрацию.
1 января газета The New York Times сообщала, что прививочная кампания в стране значительно отстает от графика. В качестве причин назывались проблемы с логистикой, нехваткой времени на распределение вакцины у медиков и чиновников от здравоохранения, а также период отпусков в праздники.
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