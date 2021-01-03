Более 4 млн американцев уже получили первую дозу вакцины от коронавируса

В США более 4 млн человек уже сделали первую инъекцию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Речь идет о препаратах от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. На 2 января первую инъекцию двухкомпонентных вакцин получили 4 млн 225 тыс. американцев. Всего по медицинским учреждениям и прививочным центрам распределено уже более 13 млн доз вакцин.

Больше всего жителей привились в наиболее населенных штатах: Калифорнии (412 тыс.), Техасе (337 тыс.), Флориде (246 тыс.) и Нью-Йорке (236 тыс.). Меньше всего инъекций сделали в Вайоминге (7,5 тыс.) и округе Колумбия (15 тыс.).

Вакцинация от COVID-19 в США началась в середине декабря после того, как препарат совместного производства Pfizer/BioNTech получил государственную регистрацию.

1 января газета The New York Times сообщала, что прививочная кампания в стране значительно отстает от графика. В качестве причин назывались проблемы с логистикой, нехваткой времени на распределение вакцины у медиков и чиновников от здравоохранения, а также период отпусков в праздники.