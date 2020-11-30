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В США собираются начать вакцинацию от коронавируса до 25 декабря

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В США собираются начать вакцинацию от коронавируса до 25 декабря

Первые две американские вакцины от коронавируса станут доступны в США до 25 декабря. Уверенность в этом выразил в понедельник в эфире телекомпании CBS министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.

«Неделю назад Pfizer подала заявку на получение в экстренном порядке разрешения на применение разработанной компанией вакцины. Moderna намерена подать аналогичную заявку сегодня», — сказал Азар.

Министр напомнил, что американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer. «Мы можем получить одобрение в течение нескольких дней после этого. ...Moderna отстает примерно на неделю. Генерал Перна (один из руководителей программы администрации „Операция невероятная скорость“, глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США — Ред.) говорил, что вакцину начнут доставлять в течение 24 часов после получения одобрения... Так что мы можем наблюдать, как обе вакцины выйдут и попадут в руки людям до Рождества», — добавил Азар.

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Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

США, вакцина, коронавирус
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