Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 400 013 человек, вылечились 3 094 075 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 6 910 014.