Трамп готов представить реформу полиции

Президент США Дональд Трамп готов в четверг представить ряд инициатив по реформированию полиции, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации президента.
Такую же информацию опубликовал телеканал Fox News.
Ожидается, что в пакет войдут как законодательные инициативы, так и прямые директивы от президента. Среди обсуждаемых предложений — базы данных полицейских, где содержались бы записи о совершенных ими правонарушениях, а также изменения в их работе. По словам источника NBC, пока нет единого мнения, запрещать ли полицейским применять удушающие приемы.
При этом, по словам собеседника NBC, в Вашингтоне не хотят «связывать руки» полицейским.
Вопрос о реформировании работы полиции США вышел на первый план на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, проигнорировав его слова о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице.
Массовые акции протеста начались в Миннеаполисе, где умер Флойд, но быстро распространились на другие крупные города США. Вслед за мирными демонстрациями начались погромы, столкновения с полицией и поджоги.
После гибели Флойда некоторые штаты уже внесли или собираются вносить коррективы в техники, которыми пользуются полицейские при задержании. Так, власти Миннеаполиса решили запретить сотрудникам полиции использовать удушающие приемы и обязать их сообщать о любых случаях насилия со стороны коллег. Такие же меры собираются ввести в Нью-Йорке, Хьюстоне и Финиксе.
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