Украина обязалась «ускорить» реформу образования

После преодоления кризиса в Украине будет ускорено проведение образовательной реформы, сообщается в Меморандуме об экономической и финансовой политике, одобренном Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы продолжим оптимизацию численности школьной сети для начального и среднего образования, увеличим капитальные затраты на ремонт зданий и обеспечим, чтобы у школ была необходимая инфраструктура», — указывается в тексте, обнародованном Министерством финансов Украины.

Среди первоочередных задач запланировано реформирование учебных программ, а также внесение на рассмотрение Верховной Рады поправок к закону об образовании, касающихся изменений структуры заработной платы.

«Для высшего образования мы трансформируем систему финансирования университетов, и будем привязывать зарплату к производительности», — подчеркивается в документе.