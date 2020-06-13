Окончательное решение по поводу отмены ВНО пока не принято

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что ВНО в Украине в 2020 году могут отменить, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
«Я получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально», — написал Горбачев на своей странице в Фейсбуке.
По его убеждению, эта ситуация свидетельствует о том, что, «воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известными) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждениях высшего образования».
«Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию. Отмену ВНО нельзя допустить. Только гражданское сопротивление и ясно выражена позиция большинства общества: „Руки прочь от ВНО!“ сможет защитить право украинской молодежи на справедливый доступ к высшему образованию», — подытожил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016