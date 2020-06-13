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Окончательное решение по поводу отмены ВНО пока не принято

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Окончательное решение по поводу отмены ВНО пока не принято

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что ВНО в Украине в 2020 году могут отменить, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

«Я получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально», — написал Горбачев на своей странице в Фейсбуке.

По его убеждению, эта ситуация свидетельствует о том, что, «воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известными) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждениях высшего образования».

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«Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию. Отмену ВНО нельзя допустить. Только гражданское сопротивление и ясно выражена позиция большинства общества: „Руки прочь от ВНО!“ сможет защитить право украинской молодежи на справедливый доступ к высшему образованию», — подытожил он.

ВНО
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