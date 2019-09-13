Войти
Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции
позиция
Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
дружба народов
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

скандал
RSS

Коломойский и Курченко на пару зарабатывают на угле из ОРДЛО, – СМИ

777
Коломойский и Курченко на пару зарабатывают на угле из ОРДЛО, – СМИ

Коломойский в тандеме с Курченко зарабатывают на поставках угля из ОРДЛО госпредприятию «Центрэнерго».

Об этом идет речь в материале Фром.юа.

В материале говорится, после смены руководства в «Центрэнерго» на людей, близких к Игорю Коломойскому, госкомпания начала закупать российский уголь по завышенной цене, а также под видом российского — уголь с оккупированных Россией украинских территорий.

«Поставщиком угля для „Центрэнерго“ выступает компания-прокладка „Нафта-форс“ (нефтяные истоки бизнеса проявляются даже в мелочах). Копия договора на поставку угля была предана огласке в ряде СМИ. Учредителем „Нафта-форс“ с уставным капиталом в 1 000 грн и ее директором является Павел Алексеенко. Он же учредитель ООО „Марио Групп“. А эта компания управляет АЗС ANP по бульвару Дружбы народов в Киеве, которая входит в топливную группу Игоря Коломойского „Авиас“», — сообщается в материале.

Согласно копии контракта, уголь поставляется по завышенной цене — 2 712 грн с НДС, и это «без учета доставки». То есть конечная цена может превышать 3 000 грн/т. По оценке экспертов, если бы «Нафта-Форс» импортировала уголь из дальнего зарубежья, маржа на поставках в адрес «Центрэнерго» составляла бы порядка 1000 грн/т. То есть суммарный заработок на контракте достиг бы 400 млн грн. Но по документам этот уголь российский, из Кузбасса. Цена такого угля дешевле, чем импорт из ЮАР, США или Колумбии. А значит и заработок компании выше.

Однако, по словам источника издания в «Центрэнерго», с июля начались поставки антрацита, который отличается по характеристикам от Кузбасского. Скорее всего, он из оккупированных Россией территорий Донбасса. Правда, проверить это практически невозможно, так как структуры Коломойского контролируют не только поставки, но и само предприятие. Единственная стадия этой цепи, независимая от Коломойского, это лицо способное обеспечить доставку угля с Донбасса до Украины с нужными документами. И таковым является беглый бизнесмен Сергей Курченко, который, по информации множества источников, является куратором всей рентабельной промышленности на Донбассе.

«Об окрепших связях двух олигархов свидетельствует еще одно расследование „Экономической правды“. Как стало известно, доверенное лицо Коломойского руководило компанией беглого Сергея Курченко — „Sabulong trading ltd“, у которой в 2017 году были конфискованы $1,3 млрд. Это деньги, которые были украдены Януковичем. Основателем „Sabulong trading ltd“ через кипрскую „Sykon nominees limited“ был Паникос Симеу. Этот же киприот был доверенным лицом Коломойского в ряде активов. К примеру, он представлял интересы олигархав в днепропетровском телеканале „Приват ТВ Днепр“ и сталелитейном заводе в США, штате Огайо — Warren Steel Holdings LLC», — сообщает издание.

Напомним, ранее экс-председатель Луганской областной военно-гражданский администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявлял, что НАБУ должно разобраться с коррупционными злоупотреблениями в госкомпании «Центрэнерго», которая закупает российский уголь по завышенным ценам у компании, связанной с Игорем Коломойским. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг «Центрэнерго».

Читайте также: Кто препятствует приватизации «Центрэнерго»

По информации СМИ, на состоявшемся в конце августа совещании у президента по энергетическим вопросам, выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Так, цена по «Роттердам+» составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США — 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за тонну.

Сергей Курченко, Игорь Коломойский, Центрэнерго, уголь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 сентября 2019
Четверг, 12 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016