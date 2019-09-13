Коломойский и Курченко на пару зарабатывают на угле из ОРДЛО, – СМИ

Коломойский в тандеме с Курченко зарабатывают на поставках угля из ОРДЛО госпредприятию «Центрэнерго».

Об этом идет речь в материале Фром.юа.

В материале говорится, после смены руководства в «Центрэнерго» на людей, близких к Игорю Коломойскому, госкомпания начала закупать российский уголь по завышенной цене, а также под видом российского — уголь с оккупированных Россией украинских территорий.

«Поставщиком угля для „Центрэнерго“ выступает компания-прокладка „Нафта-форс“ (нефтяные истоки бизнеса проявляются даже в мелочах). Копия договора на поставку угля была предана огласке в ряде СМИ. Учредителем „Нафта-форс“ с уставным капиталом в 1 000 грн и ее директором является Павел Алексеенко. Он же учредитель ООО „Марио Групп“. А эта компания управляет АЗС ANP по бульвару Дружбы народов в Киеве, которая входит в топливную группу Игоря Коломойского „Авиас“», — сообщается в материале.

Согласно копии контракта, уголь поставляется по завышенной цене — 2 712 грн с НДС, и это «без учета доставки». То есть конечная цена может превышать 3 000 грн/т. По оценке экспертов, если бы «Нафта-Форс» импортировала уголь из дальнего зарубежья, маржа на поставках в адрес «Центрэнерго» составляла бы порядка 1000 грн/т. То есть суммарный заработок на контракте достиг бы 400 млн грн. Но по документам этот уголь российский, из Кузбасса. Цена такого угля дешевле, чем импорт из ЮАР, США или Колумбии. А значит и заработок компании выше.

Однако, по словам источника издания в «Центрэнерго», с июля начались поставки антрацита, который отличается по характеристикам от Кузбасского. Скорее всего, он из оккупированных Россией территорий Донбасса. Правда, проверить это практически невозможно, так как структуры Коломойского контролируют не только поставки, но и само предприятие. Единственная стадия этой цепи, независимая от Коломойского, это лицо способное обеспечить доставку угля с Донбасса до Украины с нужными документами. И таковым является беглый бизнесмен Сергей Курченко, который, по информации множества источников, является куратором всей рентабельной промышленности на Донбассе.

«Об окрепших связях двух олигархов свидетельствует еще одно расследование „Экономической правды“. Как стало известно, доверенное лицо Коломойского руководило компанией беглого Сергея Курченко — „Sabulong trading ltd“, у которой в 2017 году были конфискованы $1,3 млрд. Это деньги, которые были украдены Януковичем. Основателем „Sabulong trading ltd“ через кипрскую „Sykon nominees limited“ был Паникос Симеу. Этот же киприот был доверенным лицом Коломойского в ряде активов. К примеру, он представлял интересы олигархав в днепропетровском телеканале „Приват ТВ Днепр“ и сталелитейном заводе в США, штате Огайо — Warren Steel Holdings LLC», — сообщает издание.

Напомним, ранее экс-председатель Луганской областной военно-гражданский администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявлял, что НАБУ должно разобраться с коррупционными злоупотреблениями в госкомпании «Центрэнерго», которая закупает российский уголь по завышенным ценам у компании, связанной с Игорем Коломойским. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг «Центрэнерго».

По информации СМИ, на состоявшемся в конце августа совещании у президента по энергетическим вопросам, выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Так, цена по «Роттердам+» составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США — 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за тонну.