«Энергоатом» взял 400 миллионов кредита для выплаты зарплат

«Таскомбанк» выдал 400 миллионов гривен кредита ГП «Энергоатом» для выплаты задолженностей по зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Благодаря полученным средствам компания смогла в полном объеме выплатить заработную плату всем работникам НАЭК. Мы благодарны Таскомбанк за предоставленный кредит и надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества», — прокомментировал подписание договора вице-президент НАЭК «Энергоатом» Хартмут Якоб.