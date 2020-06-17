«Зеленые» электростанции впервые обошли в мире атомные по производству электричества

В 2019 году «зеленые» электростанции впервые опередили атомные по объему выработанной в мире электроэнергии, говорится в ежегодном отчете BP Statistical Review.
Выработка электричества из солнца, ветра и других чистых источников (кроме воды) выросла на 13% и составила 2,8 петаватт·ч. При этом выработка атомной электроэнергии выросла лишь на 3,5%, до 2,796 петаватт·ч. Доля и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и атомной электроэнергии в общем производстве составила около 10,4%, следует из отчета.
В целом потребление энергии в мире продолжает смещаться в сторону более чистых источников, констатируют эксперты BP. В 2019 году мир стал потреблять на 1,3% больше энергии, причем большую часть прироста — 41% — обеспечили ВИЭ. Второй источник энергии, который внес существенный вклад в прирост потребления, — газ. Возобновляемые источники энергии и газ обеспечили больше 3/4 всего прироста потребления энергии, указывает BP.
Доля угля в мировой энергетической корзине упала до минимума с 2003 года — до 27%. Рост выбросов парниковых газов замедлился с 2,1% в 2018 году до 0,5% 2019 году.
Но, несмотря на положительные тренды, развитие мировой энергетики демонстрирует и тревожные сигналы, отмечают аналитики. Выработка электроэнергии из угля упала на 1,5 п.п., до 36,4%, — это минимум с 1985 года, когда BP стала собирать статистику о мировой энергетике. И тем не менее уголь по-прежнему крупнейший источник производства электроэнергии. Другая проблема — недостаточное снижение темпов роста выбросов парниковых газов: несмотря на замедление в 2019 году, среднегодовой рост выбросов за последние два года превысил среднегодовые значения за последние десять лет.
Из-за пандемии коронавируса объем выбросов в 2020 году может упасть на 2,6 Гт, говорится в отчете BP. Но если мир хочет достичь безуглеродной нейтральности (такие цели уже поставили перед собой ЕС, некоторые города и корпорации), потребителям придется снижать выбросы на аналогичный объем ежегодно в течение 25 лет, заключают аналитики.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016