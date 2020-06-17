В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил российским СМИ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса — 31,4 градуса зафиксирована в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ). И это не предел, температура еще может расти, но рекорд уже пал», — сказал Вильфанд.
Отмечается, что побитый рекорд 17 июня был самым низким из зафиксированных в ближайшие к этой дате дни. Рекорд для 16 июня — 32 градуса, в последующие дни тоже более мощные рекорды.
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