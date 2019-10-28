Жеваго уходит с поста гендиректора Ferrexpo

Экс-владелец банка «Финансы и кредит» Константин Жеваго по собственной инициативе оставляет пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

«Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора Группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года», — говорится в сообщении Ferrexpo, обнародованном на Лондонской фондовой бирже в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

При этом, поясняется в заявлении компании, совет директоров поручил исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мэве (Chris Mawe), который возьмет на себя все исполнительные обязанности Константина Жеваго в дополнение к его существующим финансовым обязанностям.

Также сообщается, что Мэве имеет глубокие знания о группе, в течение 11 лет работы в Ferrexpo он сыграл важную роль в разработке и реализации многих стратегических инициатив, которые обеспечили финансовое положение компании и ее способность устойчиво развиваться.

В свою очередь Жеваго, являясь крупным акционером компании, останется в совете директоров в качестве независимого, неисполнительного директора.

Данные изменения вступят в силу немедленно и до дальнейшего уведомления.

«Совет директоров, включая г-на Жеваго, считает, что эта временная смена руководства необходима и в интересах всех акционеров, чтобы г-н Жеваго мог сосредоточиться на текущих делах в Украине, не оказывая влияния на деятельность компании. Г-н Жеваго по-прежнему пользуется полной поддержкой Совета. Мы очень рады, что г-н Мэйв согласился вступить в должность исполняющего обязанности генерального директора. Его обширные знания о деятельности группы обеспечат непрерывность бизнеса, поскольку мы еще больше позиционируем Ferrexpo как доминирующего игрока на мировом рынке окатышей», — прокомментировал ситуацию глава совета директоров компании Стив Лукас, слова которого приводятся в заявлении.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) 9 октября заочно уведомило о подозрении экс-нардепа Жеваго в причастности к расхищению средств банка «Финансы и Кредит» на сумму 2,5 млрд грн.

11 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурорами САП уведомили бывшего народного депутата Верховной Рады VIII-го созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 гг. — он не указал факт наличия у него финансовых обязательств. «Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015-2016 гг. экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн грн, а в 2017 году — более 9 млн грн. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года», — сообщила САП в соцсети Facebook.

В нем не указана фамилия экс-парламентария. Источники в правоохранительных органах сообщают, что речь идет о Константине Жеваго

Жеваго был народным депутатом с 1998 года.

Ferrexpo — швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы — Полтавский и Еристовский ГОКи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.