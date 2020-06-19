Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно. Но я не ставлю целью критиковать аргументы сторонников инфляционного разогрева экономики.

Предлагаю просто подойти к вопросу с принципиально другой стороны — что нужно для роста экономики и как «инфляционный» рост будет соотноситься с инфляционным последствиями. Если коротко:

— для роста экономики скорее полезнее инвестиции, нежели кредиты;

— до тех пор, пока у нас слабые институты, иностранных инвестиций нам не видать;

— быстро построить сильные институты не удастся (особенно, если их вообще не строить, как это происходит);

— соответственно, реально делать ставку на внутренние инвестиции;

— основным источником для внутренних инвестиций являются сбережения.

Т.о., для долгосрочных инвестиций нужно:

• чтобы в стране делали сбережения;

• чтобы сбережения не таяли от инфляции, девальвации и банкопадов.

Соответственно, таки есть смысл в борьбе с инфляцией (конечно, не превращая ее в самоцель).

Более того, предположим происходит рост кредитования (вследствии эмиссии или экстремального снижения ставок) и механизмы срабатывают линейно. Тогда сначала будет рост экономики и инфляция. Далее будет просто инфляция при спаде экономики (стагфляция — от которой страдали те, кто использовал кейнсианские методы) — деловой цикл никто не отменял. В итоге инфляция нивелирует положительные последствия экономического роста (а в Украине может еще и спровоцировать банкопад).