Лукашенко заявил, что о срыве плана привести страну к «некому майдану»

Власти Беларуси сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором якобы участвовали внешние силы. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы банковской системы.

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к некому майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам белорусского президента, «сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси как с Запада, так и с Востока». «Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно», — сказал Лукашенко.

Он предупредил, что не позволит расшатать ситуацию в стране. «Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну». «Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — подчеркнул Лукашенко.

11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) страны после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). Экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. 18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. 19 июня генеральный прокурор Беларуси возбудил уголовное дело по статье «Создание преступной организации либо участие в ней» Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.