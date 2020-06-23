Китай завершил создание собственной системы спутниковой навигации

Китай успешно вывел на орбиту искусственный спутник, завершив создание в космосе собственной системы глобальной навигации.

Об этом пишет Xinhua.

«Китай запустил последний спутник системы спутниковой навигации BeiDou (BDS) из центра запуска спутников Сичан на юго-западе Китая, завершив развертывание собственной глобальной системы навигации», — говорится в материале.

Отмечается, что запущенный спутник стал 55-ым в семье BeiDou, что на китайском языке значит «Большая медведица». На орбиту его вывела ракета-носитель Long March-3B.

В центре контроля за полетами подчеркнули, что запуск был полностью успешным и стал 336-м для ракет этой серии.