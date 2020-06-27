Российского хакера в США приговорили к 9 годам тюрьмы

Суд США признал российского хакера Алексея Буркова виновным в краже номеров банковских карт, ущерб оценивается в 20 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
«Россиянин Алексей Бурков признан в США виновным в киберпреступлениях и приговорен к 9 годам лишения свободы. Обвинение просило приговорить Буркова к 15-летнему сроку, но суд учел отбытые им 4,5 года тюрьмы в Израиле, а также время, проведенное в заключении в США с ноября прошлого года», — пишет издание.
Так, Бурков признал себя виновным. Он пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в мошенничестве, краже персональной информации, незаконном доступе в компьютерные системы и отмывании денег.
По данным обвинения, россиянин управлял сайтом Cardplanet, где продавались краденые номера карт. Ущерб оценивается в 20 млн долларов, всего Бурков мог похитить данные 150 тысяч карт, часть из них принадлежали американцам.
Отмечается, що 29-летний уроженец Санкт-Петербурга в ноябре был выдан властями Израиля в США вопреки протестам российских официальных лиц. По словам израильских представителей, Россия пыталась предотвратить выдачу Буркова, обменяв его на израильтянку Нааму Иссахар, которая была осуждена в Москве на 7 лет за наркотики.
Напомним, в Харьковской области Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность группы лиц, которые использовали специальные технические средства для похищения денег с банковских карточек граждан Украины, США и ЕС.
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