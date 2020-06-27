Главу Кировоградской ОГА арестовали с залогом на 10 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Его арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
По ее словам, Балоня взяли под стражу сроком на два месяца. Кроме того, суд определил размер залога. Пока еще действующий чиновник может выйти на свободу, внеся около 10 млн гривен залога.
«Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника — 5 млн гривен. Срок действия мер — 60 суток», — уточнили на странице пресс-службы САП в Facebook.
Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила Балоню подозрение в получении неправомерной выгоды; обвинение на заседание суда просило для него 12 млн гривен залога.
Вчера также был арестован руководитель патронатной службы главы Кировоградской ОГА Сергей Шевченко; его задержали вместе с Балонем за вымогательство 1,8 млн гривен с другого местного чиновника.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016