Главу Кировоградской ОГА арестовали с залогом на 10 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Его арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

По ее словам, Балоня взяли под стражу сроком на два месяца. Кроме того, суд определил размер залога. Пока еще действующий чиновник может выйти на свободу, внеся около 10 млн гривен залога.

«Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника — 5 млн гривен. Срок действия мер — 60 суток», — уточнили на странице пресс-службы САП в Facebook.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила Балоню подозрение в получении неправомерной выгоды; обвинение на заседание суда просило для него 12 млн гривен залога.

Вчера также был арестован руководитель патронатной службы главы Кировоградской ОГА Сергей Шевченко; его задержали вместе с Балонем за вымогательство 1,8 млн гривен с другого местного чиновника.