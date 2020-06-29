Украинцы уверены, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться

63% украинцев считает, что Украина еще не справилась с эпидемией коронавируса, и число новых больных будет расти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного с 20 по 23 июня.

Респондентов попросили оценить, по их мнению, справилась ли уже Украина с эпидемией коронавируса, и новых больных скоро будет становиться меньше, или же Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных будет расти.

63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных скоро будет расти. 18% опрошенных считают, что эпидемия в нашей стране преодолена, и новых больных скоро будет становиться меньше. 19% украинцев не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.