Рада объявит местные выборы через две недели

Верховная Рада намерена объявить местные выборы 13-17 июля. Об этом сообщил председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко на согласительном совете, передают Українськi Новини.

«Мы готовим постановления чтобы на следующей (пленарной) неделе их проголосовать и объявить выборы», — сказал он.

Корниенко сообщил, что на данный момент соответствующие проекты постановления готовятся рабочей группой, созданной на прошлой неделе внутри комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством финансов и Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Он отметил, что прошлый проект постановления не очень подходит для объявления выборов в 2020 году из-за децентрализации.