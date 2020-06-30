Рада объявит местные выборы через две недели

Верховная Рада намерена объявить местные выборы 13-17 июля. Об этом сообщил председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко на согласительном совете, передают Українськi Новини.
«Мы готовим постановления чтобы на следующей (пленарной) неделе их проголосовать и объявить выборы», — сказал он.
Корниенко сообщил, что на данный момент соответствующие проекты постановления готовятся рабочей группой, созданной на прошлой неделе внутри комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством финансов и Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Он отметил, что прошлый проект постановления не очень подходит для объявления выборов в 2020 году из-за децентрализации.
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