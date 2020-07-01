Украинская разведка подсчитала потери боевиков на Донбассе

Согласно данным украинской разведки, в июне 2020 года боевики на Донбассе потеряли погибшими и раненными в общей сложности 100 человек, а также лишились 5 единиц техники, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Командование операции Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за июнь составили: погибшими — 42 человека; ранеными — 58 человек. Также оккупанты потеряли 5 единиц техники — ЗИЛ, КамАЗ, 2 миномета и один танк», — говорится в обнародованной в среду утром на странице пресс-ценра ООС в соцсети Фейсбук.

Кроме этого, говорится в информации, украинской разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирование в состоянии опьянения, увечья.

«Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во вражеских подразделениях низкий морально-психологическое состояние», — отмечают в пресс-центре ООС.