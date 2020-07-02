Госсовет Турции за 17 минут принял решение по поводу будущего собора Святой Софии

Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По данным корреспондента телеканала, слушание длилось 17 минут. Госсовет объявит о своем решении в течение 15 дней

В марте 2019 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии на мечеть. Тогда он отмечал, что люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно.

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячелетия был самым большим храмом в христианском мире. Однако после падения Византийской империи собор был переделан в мечеть. С 1935 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Ататюрка стало музеем.