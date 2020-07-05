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Зеленский пообещал вернуть людей и территории

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Зеленский пообещал вернуть людей и территории

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории, как вернула из плена украинских моряков и их корабли.

«Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом „Гетман Сагайдачный“, стоит буксир „Яны Капу“, возвращены катера „Никополь“ и „Бердянск“. А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И всё это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру, веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину», — сказал он, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Зеленский напомнил, что год назад, в День Военно-морских сил Украины, он также был в Одессе, а рядом были семьи украинских моряков, которые в то время находились в российском плену.

«Тогда я благодарил матерей, жен и детей за выдержку и мужество, обещал сделать все, чтобы ваши ребята вернулись домой, и вы смогли прочно их обнять. Сегодня я снова хочу вам поблагодарить: за то, что верили нам, за то, что дождались. Я благодарю наших моряков, которые стали живыми символами свободы и непокорности. Показали всему миру, что украинские моряки не знают слова „страх“. Не знают слова „невозможно“. Но знают, что такое доблесть, отвага и честь. Скоро почти год, как наши ребята дома. Они продолжают службу и защиту Украины. Они живут, женятся, и, я искренне надеюсь, еще не раз будут радоваться рождению в своих семьях детей», — отметил он.

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Президент также заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.

«Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал он.

Крым, ВМС, Владимир Зеленский
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