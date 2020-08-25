Шмыгаль поблагодарил Раду за поддержку повышения минимальной зарплаты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Верховную Раду за поддержку законопроекта о повышении минимальной заработной платы.

«Расчеты правительства показывают, что увеличение МЗП позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию», — написал Шмыгаль на своем телеграмм-канале.

Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект № 3963 «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год», которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.