Киев и девять областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 7 июля девять регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Как отметили в Минздраве регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков:

— загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

— среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней;

— коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

— показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 564 новых случая заболевания COVID-19. В целом в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев заболевания COVID-19.