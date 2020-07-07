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Кличко обещает не строить ТРЦ на территории книжного рынка «Петровка»

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Кличко обещает не строить ТРЦ на территории книжного рынка «Петровка»

Строительство торгово-развлекательного центра в Киеве на территории книжного рынка «Петровка» пока не планируется, заявил мэр города Виталий Кличко во время встречи с представителями книжного рынка, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«По его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию о том, что якобы на месте книжного рынка „Петровка“ планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок — снести. Также якобы администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро „Лесная“, мол, „бульдозеры за день все снесут“ и книжного рынка на Петровке не будет», — говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Кличко отметил: «Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу: улица Степана Бандеры,10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков — для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор — ООО „Книжный рынок“. Также детальным планом территории в границах улиц Вербовой, Куреневской, Богатырской, Московского проспекта, Набережно-Рыбальской, железнодорожного пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ в соответствии с целевым назначением земельных участков. Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись! Потому кто и зачем подстрекает людей — надо выяснить».

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Он призвал представителей книжного рынка провести обстоятельный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

«Городская власть будет отстаивать интересы громады города. В правовом поле. И я обращаюсь к правоохранителям: взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий», — отметил Кличко.

Виталий Кличко, Петровка
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