Зеленский после посещения Луганской области отправился в Черновцы

Президент Владимир Зеленский после посещения Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами отправился с рабочим визитом в Черновцы.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе президента.

По словам собеседника, на 8 июля планировался визит главы государства в Черновицкую область, однако из-за пожаров его отсрочили на полдня, чтобы Зеленский сначала посетил Луганскую область.

«После поездки в Луганскую область президент прибудет в Черновцы после обеда», — сообщил он.

В ходе визита президент Зеленский планирует осмотреть последствия паводков в области и посетить объекты программы «Большое строительство».

Напомним, в ходе визита в Луганскую область Президент Зеленский сообщил, что гражданам, которые лишились своих домов вследствие лесных пожаров, будет выделено по 300 тысяч гривен компенсации.