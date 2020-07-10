«Укрзализныця» готова возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе

В случае улучшения эпидемической ситуации «Укрзализныця» планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.
Об этом и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик заявил во время рабочей поездки в Западную Украину, сообщает пресс-служба компании.
«Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе», — заявил он.
По словам Юрика, сейчас «Укрзализныця» уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.
Он также добавил, что сейчас на станцию Львов курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.
«Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных — в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями загруженность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов», — отметил он.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.
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