«Укрзализныця» готова возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе

В случае улучшения эпидемической ситуации «Укрзализныця» планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

Об этом и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик заявил во время рабочей поездки в Западную Украину, сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе», — заявил он.

По словам Юрика, сейчас «Укрзализныця» уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

Он также добавил, что сейчас на станцию Львов курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.

«Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных — в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями загруженность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов», — отметил он.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.