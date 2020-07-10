Ткаченко рассказал, на что именно потратят бюджетный миллиард

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко положительно оценивает решение правительства выделить 1 млрд гривен на культуру и креативные индустрии и намерен впоследствии обратиться к КМУ за дополнительным финансированием.
Об этом он заявил на брифинге в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.
«Я считаю, что нам еще нужно дополнительное финансирование, потому что мы сейчас сводим запросы разных музеев, заповедников, театров и видим, что потери, которые они понесли в последние 3-4 месяцев, значительны. Исчисляются десятками миллионов гривен. Это потери недополученных доходов из-за непосещения гражданами этих учреждений. Очевидно, что мы еще будем обращаться за дополнительным финансированием в Кабмин», — сказал Ткаченко.
По его словам, значительная часть из того 1 млрд грн, который правительство выделило 8 июля, через Украинский культурный фонд пойдет на программу нецелевых грантов. В частности, 590 млн будут направлены на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и внутреннего туризма; 150 млн — на гранты через Украинский институт книги; 50 млн — на поддержку кино. Еще 100 млн — для проведения конкурса МКИП по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.
«Относительно следующего года, очевидно, что он также будет кризисным. Я думаю, пришло время существенно пересмотреть подходы к финансированию культурной сферы, креативных индустрий и отнестись к этому креативно. Для того, чтобы этот механизм заработал, необходимы деньги. Больше денег, минимум на 50% больше денег, чем сейчас», — подчеркнул чиновник.
Ткаченко также отметил, что в следующем году частью национального проекта «Большое строительство» станет восстановление 100 культурных объектов. Проект уже готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время. «То есть, это инвестиции в будущее. Во время кризиса обычно так и делают для того, чтобы можно было развиваться дальше», — считает министр.
По его словам, в МКИП есть планы, которые необходимо воплощать в жизнь ради развития сферы культуры, креативных индустрий и туризма.
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