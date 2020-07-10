Войти
Шмыгаль пообещал «перезапустить» промышленность
планы
Шмыгаль пообещал «перезапустить» промышленность
Верховный суд США разрешил не раскрывать налоговые декларации Трампа
решение
Верховный суд США разрешил не раскрывать налоговые декларации Трампа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Ткаченко рассказал, на что именно потратят бюджетный миллиард

172
Ткаченко рассказал, на что именно потратят бюджетный миллиард

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко положительно оценивает решение правительства выделить 1 млрд гривен на культуру и креативные индустрии и намерен впоследствии обратиться к КМУ за дополнительным финансированием.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я считаю, что нам еще нужно дополнительное финансирование, потому что мы сейчас сводим запросы разных музеев, заповедников, театров и видим, что потери, которые они понесли в последние 3-4 месяцев, значительны. Исчисляются десятками миллионов гривен. Это потери недополученных доходов из-за непосещения гражданами этих учреждений. Очевидно, что мы еще будем обращаться за дополнительным финансированием в Кабмин», — сказал Ткаченко.

По его словам, значительная часть из того 1 млрд грн, который правительство выделило 8 июля, через Украинский культурный фонд пойдет на программу нецелевых грантов. В частности, 590 млн будут направлены на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и внутреннего туризма; 150 млн — на гранты через Украинский институт книги; 50 млн — на поддержку кино. Еще 100 млн — для проведения конкурса МКИП по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.
«Относительно следующего года, очевидно, что он также будет кризисным. Я думаю, пришло время существенно пересмотреть подходы к финансированию культурной сферы, креативных индустрий и отнестись к этому креативно. Для того, чтобы этот механизм заработал, необходимы деньги. Больше денег, минимум на 50% больше денег, чем сейчас», — подчеркнул чиновник.

Ткаченко также отметил, что в следующем году частью национального проекта «Большое строительство» станет восстановление 100 культурных объектов. Проект уже готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время. «То есть, это инвестиции в будущее. Во время кризиса обычно так и делают для того, чтобы можно было развиваться дальше», — считает министр.

Читайте также: «Укрзализныця» готова возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе

По его словам, в МКИП есть планы, которые необходимо воплощать в жизнь ради развития сферы культуры, креативных индустрий и туризма.

Минкультуры, Александр Ткаченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 июля 2020
Четверг, 9 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016