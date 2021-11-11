Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра культуры

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра.
«Сегодня написал заявление об отставке», — сообщил Ткаченко в Фейсбуке в четверг.
Причиной своего поступка Ткаченко назвал решение правительства о передаче управления Государственным агентством по вопросам кино из Минкультуры в Кабинет министров.
«Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — подчеркнул министр.
Он отметил, что не может согласиться с данным решением. «Вместо продолжения реализации европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение с которым я согласиться не могу», — уточнил Ткаченко.
По его словам, передача Госкино в управление Кабмина «стала последней каплей, но была и предпоследняя, не менее болезненная».
«Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы», — подчеркнул чиновник.
Он добавил, что за все время работы в Минкультуры успел сделать около 50% из запланированного.
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