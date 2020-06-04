Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры

Верховная Рада проголосовала за назначение депутата Александра Ткаченко министром культуры Украины.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.

До этого Александр Ткаченко выполнял обязанности главы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.