В Украине объявили о штормовом предупреждении

В Украине в понедельник объявили о штормовом предупреждении, ожидаются сильные порывы ветра и местами град, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

По данным синоптиков, 13 июля в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).