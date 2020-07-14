В Одессе усилили карантин

В Одессе из-за увеличения количества больных COVID-19 городские власти запретили работу с 23 часов до 7 часов ночных клубов, а также ресторанов, кафе, баров.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, ссылаясь на протокол Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета № 27 от 13 июля.

«Управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета организовать взаимодействие с руководителями субъектов хозяйствования всех форм собственности относительно обеспечения... запрета работы развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга либо без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), учреждений культуры, кроме кинотеатров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с использованием адресной доставки заказов после 23 до 7 ч», — говорится в сообщении.

Органам правопорядка рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

По словам директора департамента здравоохранения горсовета Елены Якименко, в течение последней недели в Одессе лабораторно зарегистрировано в 3,9 раза больше случаев заболеваний COVID-19, чем за предыдущую неделю. Причем резко возросло количество пациентов, нуждающихся в лечении в стационарном режиме больнице. Это обусловливает необходимость открытия дополнительных отделений и развертывания большего количества койко-мест в городской инфекционной и других больницах города.

За прошлые выходные в Одесской области полицейские пресекли деятельность 44 развлекательных заведений по причине нарушения карантина.