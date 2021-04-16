В Одессе из-за вспышки коронавируса закрыли мэрию

Из-за массового заболевания COVID-19 в одесском городском совете, здание закрывают на карантин. Такое решение принял оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета.
Здание будет обработано дезинфицирующими средствами, а доступ к служебным помещениям будет ограничен практически всем работникам. Исключение — заместители мэра и отдельные сотрудники, которые будут внесены в соответствующий список.
Кроме того, всех сотрудников, которые будут дежурить в мэрии с 19 по 25 апреля, протестируют на коронавирус. Документооборот будет осуществляться через почтовый ящик у входа в здание.
В мэрии города уточнили, что за последнюю неделю заболели около 30 сотрудников.
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