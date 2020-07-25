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Очередная попытка поднять танкер Делфи завершилась неудачей

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Очередная попытка поднять танкер Делфи завершилась неудачей

Очередная попытка поднять затонувший в Одессе танке Delfi завершилась неудачей, глава Одесской обгосадминистрации Максим Куцый собирает экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ОГА.

Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть затонувший танкер Delfi на ровный киль. Во время очередной попытки разорвался металлический трос. На сегодня работы подрядной организации завершены, сообщает пресс-служба

«Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА», — заявил Куцый

По его словам, «на днях» будет обнародован совместный с Министерством инфраструктуры план подъема. Глава Одесской ОГА добавил, что АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию «ликвидации и уборки танкера с городского пляжа».

В пятницу АМПУ объявила тендер на проведение работ по ликвидации танкера с побережья городского пляжа Одессы. Начальная стоимость — 25 млн грн.

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Ранее Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия АМПУ как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

Одесская область, Delfi
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