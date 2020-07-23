Европарламент похоронил договоренности лидеров ЕС по бюджету на 7 лет

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой выражена критическая позиция по договоренности Европейского Совета о семилетнем бюджете ЕС.
Об этом сообщает «Европейская правда».
После нескольких часов дебатов резолюцию поддержали 465 евродепутатов, 150 проголосовали против и 67 воздержались.
Евродепутаты недовольны сокращением финансируемых ЕС программ в долгосрочном бюджете блока, а также против слабой привязки выделения средств к соответствию стран нормам верховенства закона.
«Парламент сильно жалеет, что Европейский совет значительно ослабил усилия Комиссии и парламента по поддержке верховенства права, основных прав и демократии в рамках бюджета и плана восстановления», — говорится в резолюции.
Предложение о бюджете в 1,074 триллиона евро намного ниже того, что требовал парламент.
Евродепутаты в принципе приветствовали решение о создании фонда для помощи экономике ЕС, но их не устраивают «массовые сокращения» в бюджете в области здравоохранения, исследований и образовательных программ, защиты климата и диджитализации, а также во внешней и миграционной политике.
Депутаты Европарламента отклонили компромисс, достигнутый на саммите ЕС, «в его нынешней форме».
В резолюции подтверждается готовность парламента немедленно вступить в переговоры с Еврокомиссией и Советом для совершенствования соглашения и установить условия для согласия на его принятие.
Напомним, лидеры ЕС рано утром 21 июля достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.
О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник — на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.
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