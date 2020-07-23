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Меры о прекращении огня на Донбассе одобрит «нормандская четверка»

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Меры о прекращении огня на Донбассе одобрит «нормандская четверка»

Документ о дополнительных мерах контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который в среду согласовала контактная группа по урегулированию конфликта, должен быть утвержден всеми членами «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом в четверг заявил президент Владимир Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

«У нас много профессионалов, которые участвуют в переговорах в рамках контактной группы. Они договорились до очень серьезного шага для Украины — о прекращении огня. Этот документ ожидает подписания всех сторон нормандской группы, и верю, что все стороны подпишут — Украина, Франция, Германия, Российская Федерация. Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня», — отметил Зеленский.

В свою очередь вице-премьер Алексей Резников, находящийся там же, утверждал, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках контактной группы удалось достичь прогресса, сделав пункт минских соглашений о выполнении условий безопасности главным.

«Мы вернулись к приоритету. Условия безопасности прежде всего. Это пункт первый комплекса мер по выполнению минских соглашений. Сначала безопасность, режим тишины, прекращение огня, а потом — все остальное. В этом главная новость», — считает он.

Зеленский отметил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть — в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — сказал он, общаясь с журналистами.

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Зеленский подчеркнул, что в Офисе президента и на переговорах контактной группы в Минске обсуждаются все детали соблюдения режима бессрочного прекращения огня, а также и другие пункты. «Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», — сказал он, подчеркнув, что в этом и заключается тактика Украины в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

Донбасс, прекращение огня, Владимир Зеленский
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