Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 млн

По состоянию на 4:00 (по Киеву) воскресенья с начала пандемии COVI9-19 во всем мире зафиксировано 16 млн 189 тыс. 617 случаев заражения коронавирусом, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, число жертв инфекции достигло 647 тыс. 597, излечились почти 10 млн.

Уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 83,1.